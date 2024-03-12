【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據周二新發布的研究報告，特斯拉的Autopilot和Full Self Driving（FSD）技術，以及主要汽車製造商銷售的其他九種輔助駕駛系統遭美國公路安全保險協會（U.S. Insurance Institute for Highway Safety）給出「差評」。

保險業的安全研究機構IIHS亦指出，根據車禍數據，沒有證據顯示Autopilot或其他輔助駕駛系統具有在真實世界的安全優勢。

IIHS總裁David Harkey表示，我們能查看保險索賠資料，我們查看了配備和未配備這些系統的車輛，並確定這些較先進的系統並沒有讓索賠減少。相較之下，有證據顯示自動緊急煞車系統可使追撞事故減少50%，並使車輛衝撞行人的事故減少30%。

特斯拉及其執行長馬斯克曾經表示，一輛啟用Autopilot功能的特斯拉，其安全性是美國平均值的約10倍之高，是未啟用該功能之特斯拉的5倍之高。

這項IIHS研究根據自行制訂的標準，對9家汽車製造商的14種輔助駕駛系統進行評級。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）並未對如何管理先進駕駛輔助系統（ADAS）提出正式標準。

在IIHS測試的系統當中，只有配備Advanced Drive系統的Lexus Teammate獲得「可接受」的評級。豐田汽車旗下Lexus LS豪華油電混合車在去年少量推出這款車。

通用Super Cruise和日產2023-2024年Ariya電動車款配備的「ProPILOT Assist with Navi-link」總體則被評為「及格邊緣」（marginal）。

由特斯拉、賓士、寶馬、日產、福特、通用、現代Genesis和吉利Volvo提供的不同輔助駕駛系統被給予「差評」，儘管這些系統在IIHS的某些測試項目中獲得「良好」的評級。

IIHS表示，特斯拉和其他汽車製造商正在改進其輔助駕駛系統的功能，總裁Harkey表示，特斯拉在與聯邦政府達成召回協議後，已經修改其Autopilot軟體，IIHS將測試更新後的系統。