新加坡大華銀投信發行的00918非常低調，是去年ETF績效第4名兼高股息ETF亞軍，因年賺57.33%，僅次高股息冠軍00915，才被大家發現，規模從去年底至今，暴增逾2倍至176億元，受益人也暴增近2倍至逾7萬人，今（12）日股價更創23.7元新高，3/18除息，殖利率上看12%。財經作家雨果表示，00918連4次填息，持股分散不同產業，適合存股，內扣又比0050、00878、00919、00713低，CP值高。
雨果在臉書「雨果的投資理財生活觀」表示，去年有兩檔較不為人知的高股息ETF績效驚人，分別是00915凱基優選高股息30與00918大華優利高填息30，在去年都獲得大約60%左右的含息總報酬，名列台股ETF前幾名，已介紹過00915這檔ETF，現在接著介紹00918這檔大華推出的高股息ETF。
這檔00918是在2022年11月上市，選股邏輯相對簡單，除了高股息以外，還著重配息後要有能力填息。
什麼是填息呢？我們應該知道，一檔股票現金配息後，是把公司的資產改以現金的方式發還給股東，資產的總值應該還是要維持一樣的，只有當配息後的股價能漲回原本的價格，手上的現金配息才是真的賺到，否則只是資產轉變形式而已，也是常聽到人家說的左手換右手。
舉例來說，一檔股價100元的股票，宣布配息8元，當下的換算配息殖利率是8%，大部分投資人都認為，買了這檔股票領到配息就是可以賺到8%的報酬率，但其實在配息後，股票的價格會變成92元，銀行證券戶頭會多了8元（以持有一股，並忽略稅金與手續費計算），總共的價值還是100元。
如果兩週後，股價漲到95元，再加上手上的現金8元，總共是103元，投資人實際的獲利其實只有3元，也就是3%，想要完整賺到所謂的8%配息報酬率，股價得要漲回到100元才能算，這也就是所謂的填息，把扣掉的8元現金股息漲回來。
這個填息的時間可長可短，股市多頭時，可能幾天內就能填息，但空頭時有可能要半年甚至一年以上都未必能填息。所以如果不幸的，現金配息後，股價從92元跌到80元，再加上手上拿到的8元現金，其實總價值只有88元，實際上是虧損了12元。
選股邏輯很簡單，只看股息率與填息率，成分股會包含許多產業，可以長期持有
00918大華優利高填息ETF的選股邏輯是，從上市櫃市值前150大的股票中，找出交易流動性佳，且最近4季的營業利益為正（有賺錢）的公司，然後依據其股利率排序，優先選取前1/3的股票，也就是50檔個股納入合格名單。
除了股息要高之外，還要看該股票在過去15次除息的填息機率高不高，00918採最近最多15次的配息紀錄，依據它們的完成填息次數比率來排序，在50檔股票裡挑選30檔填息率最高的30檔股票當作成分股，並設定單一成分股的權重上限為8%。
由於選股邏輯只看股息率與填息率，所以ETF成分股會包含許多產業，算是可以長期持有的一檔ETF，由於台股的特性，電子類股的權重比例還是超過了一半，其他主要是海運與金融類股。
這檔ETF的選股邏輯很簡單，相對反映在內扣費用也很低，2023年的內扣費用只有0.42%，比0050元大台灣50這檔市值型的ETF還要低，算是特別可以嘉許的一點。
00918每年有兩次調整成分股的時間，分別是6月與12月，配息是採季配息，配息時間為3、6、9、12月，與00919群益台灣精選高息和00713元大台灣高息低波配息時間一樣，同樣可以與0056元大高股息與00878國泰永續高股息搭配成月月配的高股息ETF，也有採用收益平準金機制。
總結，00918這檔高股息ETF主打填息，光是領到高配息並沒有用，還要真的能填息才能真的算賺到，不追求股價成長機會，只要能穩穩地填息領到高配息率，就是這檔高股息ETF的主要訴求，2023年還運氣很好的成為台股ETF總報酬最高的前幾名。
00918與00919和00713的選股邏輯有很大的不同，00918是追求配息後盡量要填息，00919是追求當下已知的最高配息率，00713是追求股價低波動，想要用來搭配月月配的投資人，可以好好思考一下哪一種比較接近你想要的投資邏輯。
※免責聲明：本文獲得《雨果的投資理財生活觀》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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