【時報-台北電】隔夜美股跌多漲少，台積電ADR重挫5.02%。周二台股開盤跟跌台積電(2330)，隨著低接買盤出現，加上AI指標股、鴻海(2317)等權值股走揚，大盤翻紅過兩關(19700、19800點)。直到收盤，加權指數上漲188.47點或0.96%、收19914.55點，成交值4555.71億元。中小型股活躍，櫃買指數表現更勝大盤，收漲1.39%、報252.09點，成交值1228.38億元。

今日外資(不含外資自營商)買超58.1165億元，投信買超8.8193億元，自營商買超96.5394億元，三大法人買超163.47億元。

周一加計盤後、鉅額交易等，外資當天賣超縮至46.07億元，今再翻多操作；外資本月來累計買超1082.64億元。此外，投信迄今連8買、自營商擴大買超。

台積電今開盤下殺11元至757元，盤中逐步回升，終場上漲4元或0.52%、收770元。鴻海(2317)籌碼面翻多，法說行情提前開跑，早盤放量上攻並完成填息，收盤大漲8.68%，收在今日最高價119元，成交量達34.5萬張居冠，集團股鴻準(2354)乙盛-KY(5243)AMAX-KY(6933)高掛漲停價，瑞祺電通(6416)廣宇(2328)走高。

焦點股方面，輝達執行長黃仁勳透露，新一代DGX伺服器將導入水冷散熱，散熱族群先反應利多，雙鴻(3324)奇鋐(3017)亮燈漲停。汽車零組件財報不俗，瑞利(1512)耿鼎(1524)東陽(1319)帝寶(6605)攻頂，堤維西(1522)漲幅也超過6%。

美國2月CPI、PPI公布在即，零售數據相繼揭曉，周五又恰逢四巫日，須留意國際股市波動加劇。(編輯：廖小蕎)

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