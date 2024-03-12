台股今(12)日集中市場收漲188.47點，報19914.55點，漲幅0.96%，成交量4555.71億元。台積電上漲0.52%，收770.00元；聯發科下跌0.82%，收1215.00元、鴻海收漲8.68%。人氣成交量最大前十檔分別為：鴻海、燿華、華通、長榮航、聯電、開發金、緯創、中興電、群創、宏碁。

在上市類股中，以其他電子族群、汽車業族群表現最為亮眼，漲幅分別為6.31%、2.15%。

上市股中有21檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：瑞利(10.00%)、麗臺(10.00%)、新產(10.00%)、鈺德(10.00%)、AMAX-KY(10.00%)、台通(10.00%)、康控-KY(9.98%)、尼得科超眾(9.97%)、澤米(9.97%)、鴻準(9.94%)。

上市股中有3檔跌幅9%以上，其中1檔一度重挫觸及跌停。跌幅最重前十名分別為：浪凡(-9.96%)、上曜(-9.43%)、台光電(-9.27%)、昇陽(-7.30%)、鈞興-KY(-5.69%)、弘凱(-4.75%)、勝德(-4.62%)、世芯-KY(-4.40%)、志聯(-4.35%)、矽力*-KY(-3.73%)。

在上櫃類股中，以其他電子族群、電腦週邊族群表現最為亮眼，漲幅分別為3.26%、3.15%。

成交量前十名人氣指標為：擎亞、世界、富喬、台燿、廣運、九暘、波若威、旭品、永捷、良維。

上櫃9%以上漲幅共有30檔，其中2檔一度觸及漲停。收盤上漲前十名上櫃股分別為：亞帝歐(10.00%)、鴻翊(10.00%)、凱衛(10.00%)、元山(10.00%)、天品(9.98%)、凌網(9.97%)、協禧(9.96%)、新晶投控(9.96%)、易發(9.95%)、台聯電(9.94%)。

跌幅在9%以上個股則有4檔。跌幅最重前十名分別為：信立(-10.00%)、訊達電腦(-9.93%)、斐成(-9.87%)、特昇-KY(-9.77%)、合邦(-7.79%)、欣大健康(-6.36%)、信驊(-6.34%)、永捷(-6.30%)、強生製藥(-4.99%)、華義(-4.91%)。

※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。