台股今(12)日集中市場收漲188.47點，報19914.55點，漲幅0.96%，成交量4555.71億元。台積電上漲0.52%，收770.00元；聯發科下跌0.82%，收1215.00元、鴻海收漲8.68%。人氣成交量最大前十檔分別為：鴻海、燿華、華通、長榮航、聯電、開發金、緯創、中興電、群創、宏碁。
在上市類股中，以其他電子族群、汽車業族群表現最為亮眼，漲幅分別為6.31%、2.15%。
上市股中有21檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：瑞利(10.00%)、麗臺(10.00%)、新產(10.00%)、鈺德(10.00%)、AMAX-KY(10.00%)、台通(10.00%)、康控-KY(9.98%)、尼得科超眾(9.97%)、澤米(9.97%)、鴻準(9.94%)。
上市股中有3檔跌幅9%以上，其中1檔一度重挫觸及跌停。跌幅最重前十名分別為：浪凡(-9.96%)、上曜(-9.43%)、台光電(-9.27%)、昇陽(-7.30%)、鈞興-KY(-5.69%)、弘凱(-4.75%)、勝德(-4.62%)、世芯-KY(-4.40%)、志聯(-4.35%)、矽力*-KY(-3.73%)。
在上櫃類股中，以其他電子族群、電腦週邊族群表現最為亮眼，漲幅分別為3.26%、3.15%。
成交量前十名人氣指標為：擎亞、世界、富喬、台燿、廣運、九暘、波若威、旭品、永捷、良維。
上櫃9%以上漲幅共有30檔，其中2檔一度觸及漲停。收盤上漲前十名上櫃股分別為：亞帝歐(10.00%)、鴻翊(10.00%)、凱衛(10.00%)、元山(10.00%)、天品(9.98%)、凌網(9.97%)、協禧(9.96%)、新晶投控(9.96%)、易發(9.95%)、台聯電(9.94%)。
跌幅在9%以上個股則有4檔。跌幅最重前十名分別為：信立(-10.00%)、訊達電腦(-9.93%)、斐成(-9.87%)、特昇-KY(-9.77%)、合邦(-7.79%)、欣大健康(-6.36%)、信驊(-6.34%)、永捷(-6.30%)、強生製藥(-4.99%)、華義(-4.91%)。
※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：