【時報-台北電】群聯(8299)訂3月13日14時受邀參加宏遠證券舉辦之投資論壇，地點位於宏遠證券會議室之實體會議。

3月27日14時受邀參加台新證券舉辦之投資論壇，地點位於Grand Hyatt Taipei之實體會議。（編輯：邱致馨）

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