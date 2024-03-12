【時報記者任珮云台北報導】中信金(2891)今舉行法說會，總經理陳佳文表示，由於去年獲利創歷史新高，今年配息一定會優於1.25元。中信金的股利政策是以現金為主，並且維持穩定的配息。陳佳文指出，金融業將股息視為穩定收入來源，中國信託預計今年股利將高於去年，並保持審慎樂觀。
陳佳文表示，去年中信金控全年稅後淨利達561億台幣，ROE達14.64%，獲利結構中，海外業務表現強勁，大中華地區和東南亞貢獻最大。中信金控的獲利結構中，銀行業務稅後營運佔74%，人壽業務佔21%，其餘5%來自其他業務。
陳佳文特別提及，中信銀行2023年海外業務稅前獲利達到194.5億台幣，佔銀行盈餘的37%，顯示其國際業務的強勁成長。中信金控的海外業務獲利主要來自大中華地區和東南亞，其中大中華地區貢獻了44%，東南亞貢獻了31%。
陳佳文表示，中國信託不公開年度成長目標以避免財務預測，但對銀行業務保持審慎樂觀，國際業務和資本市場表現良好。保險業務方面，受匯率影響比較大，美金利率下調可能降低避險成本，但台幣升值會增加壓力。
對於中信金控獲利創新高，股價接近五年高點，陳佳文表示，股價上漲會鼓勵團隊，提升股東利益，但公司更關注長期核心競爭力和客戶評價，如國際業務獲利增長和數位銀行獎項等，而非短期股價波動。
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