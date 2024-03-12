【時報記者王逸芯台北報導】大聯大(3702)今日舉辦法人說明會，去年全年淨利年減22.9%、每股賺4.59元。展望第一季，大聯大預計營收季減少7.15%~12.6%，且由於去年第四季有業外貢獻，故預計本季EPS落在0.54元~0.72元。
大聯大2023年第四季營收創歷年同期次高、達1830.9億元；營業淨利為30.23億元、季增加2%；在一次性認列處分部分投資獲利挹注下，稅後淨利及EPS皆創單季歷史新高，分別達35.15億元2.09元。
大聯大2023年第四季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital, ROWC)分別為17.1%及8.1%。
大聯大表示，去年第四季營收成長受惠於半導體零件通路下游客戶投資網通暨周邊設備、AI伺服器發酵，加上北美與東南亞等地客戶持續投產帶動需求成長所致。
大聯大累計2023年營收6718.88億元、年減少13.3%；全年淨利為81.09億元、年減少22.9%；每股ESP為4.59元。
展望2024年第一季，若以新台幣31元兌1美元匯率假設，大聯大預估營業收入為1600億~1700億、季減少7.15%~12.6%，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利潤率則在1.5%~1.7%，預估稅後淨利為9億~12.1億，預估EPS為0.54元~0.72元。
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