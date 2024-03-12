元大台灣價值高息ETF（00940）11日開募，搶購潮萬人空巷，規模可謂「一日轉大人」，不過，有網友卻發文斷言，00940會跌破10元；原Po一方面稱讚發行00940的人是個天才，另一方面卻表示，有想法的人會想辦法從成分股套利；他也分享自己整理的統計，如果在春節後第一個交易日以開盤價買進第一大成分股長榮，現在已經賺逾20%。貼文一出，有網友認同，現在買00940等於直接貴20%。

有網友在Dcard上以 「00940我自己看法會跌破10元」為題發文指出，發行00940的人是個天才，他表示，台灣人喜歡每個月都看到錢，股市高檔還可以買到10元月月配，第一個想法一定是「真香」，但真的有想法的人會想辦法從成分股套利，畢竟上市前還有一段時間，上市後也還要買到一定的量。

他也在文中分享00940前10大成分股自春節後首個交易日（2/15）的開盤價至昨（11）日收盤價的股價變化；第一大成分股長榮從149元漲逾20%至180元；聯電從49.2元漲近5%至51.6元；中美金從184元漲13.6%至209元；前10大成分股中，漲幅最大的是群光，從164.5元漲33.4%至219.5元，漲幅第二大的漢唐也從292元漲逾32%至385.5元；原Po也在留言區表示，吃ETF豆腐買個海（長榮）就能賺20%。

擷取自Dcard。

對此，不少網友支持原Po論點，「我也是不看好，覺得一窩蜂現象不是好現象 而且現在進場基期高，何況那些成份股都漲起來等了」、「左手換右手，然後成分股剛買就貴20%的概念」、「投信兩頭賺才爽，韭菜永遠割不完」、「幫忙撐股價啦，嘻嘻」、「畢竟00940一進場就買在台股高點，很危險」、「在一堆申購文當中，這篇很實際阿」、「我也覺得會破10，所以我等那時候再接就好」。

不過，也有部分網友仍認為，「00900 申購15元 隔天就開始跌，後來一直有定期定額，最近已經回到15元，中間配息也超過兩塊」、「有可能低於10元但也只是短空長多，現在買省掉手續費交易稅，上市破發時還有一些沒申購到、嫌申購流程繁雜的人進場，短期頂多在10上下盤一下 看一看現在買合適」。

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