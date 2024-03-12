【時報記者林資傑台北報導】市場研調機構TrendForce研究顯示，受惠智慧手機零組件拉貨動能延續、蘋果（Apple）新機出貨旺季，2023年第四季全球前十大晶圓代工業者營收304.9億美元、季增7.9％，其中台積電(2330)受惠3奈米高階製程營收貢獻大增，推升全球市占率突破6成、達61.2％。
不過，受供應鏈去化庫存、全球經濟疲弱、中國大陸復甦緩慢影響，2023年前十大晶圓代工營收1115.4億美元、年減13.6％。展望2024年，在AI相關需求帶動下，營收預估有望年增12％至1252.4億美元，而台積電受惠先進製程訂單穩健，年增率將大幅優於產業平均。
TrendForce指出，台積電受惠智慧手機、筆電備貨及AI相關高速運算（HPC）需求支撐，去年第四季營收季增14％至196.6億美元，市占率自57.9％升至61.2％。其中，7奈米以下先進製程占比自59％升至67％，伴隨3奈米產能投片逐季到位，貢獻未來有望突破70％。
居次的三星（Samsung）同樣接獲部分智慧手機新機零組件訂單，但多為28奈米以上的成熟製程周邊IC，先進製程主晶片與數據機則因客戶已提前拉貨而需求較緩，使三星晶圓代工事業去年第四季營收季減1.9％至36.2億美元，市占率自12.4％降至11.3％。
季軍的格羅方德（GlobalFoundries）僅車用領域受惠與多數客戶簽訂長約（LTA）、平均售價（ASP）略微優化而微幅季增約5％，智慧行動裝置、通訊基礎設施及家用／物聯網等主要應用領域出貨量均下跌，使去年第四季營收僅微增0.1％至18.5億美元。
第4名的聯電(2303)偶有智慧手機、PC等領域急單拉動，但受限全球經濟疲弱、客戶投片態度保守及車用客戶進入庫存修正，去年第四季晶圓出貨下滑，使營收季減4.1％至17.3億美元。
第5名的中芯國際在消費性終端季節性備貨紅利加持下，去年第四季營收季增3.6％至16.8億美元，主要是智慧手機、筆電／PC等相關急單貢獻，網通、一般消費性電子及車用／工控等則反之。
第6～10名則變動較大，力積電(6770)受惠利基型DRAM投片復甦、智慧手機零組件急單等貢獻，上季營收季增8％至3.3億美元，升至第8名。合肥晶合集成獲觸控面板感應晶片（TDDI）急單及CIS新品放量，上季營收季增9.1％至3.08億美元，重返前十大、位居第9。
至於世界先進(6770)則受電視相關備貨放緩，車用及工控客戶啟動庫存修正影響，其中又以來自電源管理平台（Power Management）營收下滑最多，顯示以歐美日IDM為主的車用／工控需求趨於平緩，上季營收季減8.7％至3.04億美元、降至第10名。
而去年第三季首度躋身第9名的英特爾晶圓代工服務（IFS），則因CPU正處新舊產品世代交替之際、備貨動能不彰等因素，再遭晶合集成擠下前十大。而位居第6、7名的華虹集團及高塔半導體（Tower），上季營收分別季減14.2％及1.7％，降至6.57億、3.52億美元。
TrendForce指出，高塔半導體上季營收季減幅較輕微，主因長期經營射頻前端模組（RFFEM）、車用及工控等利基型市場，相較其他以消費電子領域產品為大宗的業者所受衝擊較輕。然而，隨著車用及工控客戶開始進入庫存調節，上季稼動率亦進一步下滑。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：