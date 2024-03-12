民雄市場用地停車場新建工程1樓題市場，周邊設有182席機車停車位，2樓至頂樓共249席汽車停車位。（民雄鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

歷經兩任鄉長，與規畫公司解約、工程發包多次流標後，斥資4億3947萬元興建的嘉義民雄市場用地停車場新建工程12日終於開工動土，將在基地位置興建地上4層樓建築物，1樓市場規畫70個攤位、14區店鋪，2樓至頂樓規畫249席汽車停車位，以紓解民雄市區停車位一位難求瓶頸，預計這座民雄市區新地標將於2025年中完工。

民雄市場用地停車場新建工程是由交通部主導辦理「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫」，獲得中央補助經費核定，工程總經費4億3947萬元，其中交通部補助2億3800萬元、經濟部補助9191萬元、嘉義縣政府補助4046萬元、民雄鄉公所自籌款6910萬元，計畫2019年就核定，但歷經多次流標和變更設計發包，去年10月終於將工程發包出去。

斥資4億3947萬元興建的嘉義民雄市場用地停車場新建工程12日開工動土。（呂妍庭攝）

斥資4億3947萬元興建的嘉義民雄市場用地停車場新建工程12日開工動土，地方各界盛情參與。（呂妍庭攝）

縣府建設處道路管理科長陳思良說，第一次規畫設計案原本要蓋地下位車場，進行地質鑽探時，發現地下水位過高，若要擋水會增加工程經費，加上接近梅山、觸口斷層帶，基於安全考量，決定變更設計往上蓋，加上疫情後營建工料、人力成本增加，廠商承包意願低，最後由公所跟規畫設計公司解約，重新進行規畫。

民雄鄉公所建設課表示，去年4月重新招標規畫設計，10月分完成統包工程簽約，追上進度，否則補助可能被收回去，至於既有市場攤商是否會配合搬遷？會再持續與攤商溝通。

動土祈福典禮由嘉義縣長翁章梁主祭。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁說，造價4億多的民雄市場用地停車場外觀非常現代化，跟民雄往現代化發展是同樣的節奏，新建物預計2025年6月可以落成完工，對市容景觀很有幫助，感謝兩任鄉長的努力和前立委陳明文多年的爭取。

民雄鄉長林于玲說，變更設計還得賠償設計費，才讓工程順利發包，今天動土風和日麗，相信工程會很順利，未來這棟建築將成為民雄新地標，感謝中央、縣府與前任鄉長何嘉恒，因為大家一起努力，民雄會愈來愈好。

民雄市場用地停車場新建工程毗鄰民雄火車站，車站周邊屬商業活絡、人車密集區域，周圍交通壅塞，長期有停車一位難求等問題，按規畫，4層樓建築物總樓地板面積約2898坪，1樓市場設置攤位約70攤、店鋪14區、周邊設有182席機車停車位，2樓至頂樓共249席汽車停車位，並納入智慧化停車設施及綠能友善設計原則。

今動土祈福典禮，翁章梁、林于玲、國民黨不分區立委王育敏、交通公路局雲嘉南區養護工程分局長郭清水、經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍等各級民代貴賓出席參與。