您看過這麼歡樂的監獄嗎？記者日前前往菲律賓巴拉望，驚見犯人集體變裝跳舞，近距離直擊真實版「監獄歌廳秀」，顛覆三觀！一般犯罪入獄的囚犯都要遭受自由被剝奪的懲罰，但在巴拉望卻有一座世界上最開心的農場監獄，跟著中時新聞網記者的鏡頭，帶您一探究竟。

顛覆想像！世界上「最開心監獄」近距離看犯人歌廳秀

開車駛入監獄園區，大片農田上坐落幾棟建築，原本心情有點緊張，但沒想到接下來發生的事，完全顛覆想像。只見3名身穿黑衣黑短褲的男子，跟著風靡全球的越南神曲「叮叮噹噹」扭腰擺臀，在遊客面前跳著自創舞步，他們居然都是正在服刑的囚犯。接下來這一組則是由七名囚犯組成，他們在胸前、腰際、膝蓋和後肩綁了椰子殼，再用雙手拿椰子殼去敲擊，搭配輕快的旋律，整齊劃一的舞動。您以為這樣就結束了嗎？更精彩的在後頭！

囚犯身上綁椰子殼隨輕快旋律敲擊起舞

一群囚犯不斷在兩根竹竿中抬腳跳躍，甚至還變換隊形，交叉穿越，根本就像是訓練有素的舞者。而最後這個場面幾乎要讓人誤以為在看歌舞大片！在剛剛這群囚犯中又多加入3名化濃妝、帶誇張頭飾、穿短裙扮成女人的男囚，他們的表演讓遊客拍手叫好。壓軸表演更是讓台下兩名遊客忍不住腳癢，衝上前去跟著一起跳舞，歡樂的氣氛讓記者完全忘了自己身在監獄裡。

菲律賓巴拉望開心農場監獄囚犯變裝表演歌舞娛樂遊客

褐色囚服犯可在監獄園區自由行動，不受限制

表演結束後，典獄長向我們介紹了幾名囚犯。其中一名是毒販，他被判了7年刑期，另一名是因為自衛過失殺人，被判了6年刑期。原來能在遊客面前表演的都是輕刑犯或即將出獄的囚犯，記者發現這些囚犯可以在園區裡自由活動，甚至和遊客交談，便嘗試向其中一名囚犯提出希望採訪的請求。他非常客氣的表示，他並沒有得到可以私下接受採訪的許可，所以雙手合十微 彎著腰帶著笑容婉拒。儘管他表明無法受訪，但卻能和外人或遊客近距離談話，這在世界上其他地方的監獄恐怕難以想像。

菲律賓巴拉望開心農場監獄販售囚犯自製手工藝品

這座監獄大約關押4千多名囚犯，其中1千多人是輕罪，2500人是中度罪刑，重刑犯只有約5百人。他們以囚服顏色來區分罪刑輕重，輕度穿褐色，中度穿藍色，重度穿橘色必須被關押在牢房不能外出。這裡不但沒有圍牆鐵絲網，在廣大的監獄園區裡，記者還拍到許多穿著褐色囚服的犯人自由行走，甚至變走邊跳舞，看起來心情愉悅，因為他們被獄方高度信任，幾乎不受管束。這裡的囚犯平日就是進行耕作，他們種植稻米、蔬菜、水果、養蜂生產蜂蜜自給自足，甚至還會製作手工藝品販售給遊客，賺取微薄的業績獎金。罪行較輕的囚犯家人更可以搬到監獄園區裡和囚犯同住。當地導遊表示，許多囚犯甚至不想離開監獄到外面過活，真是太不可思議了。