【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國一位國會議員在周一說，法國希望降低私募股權基金投資股市的難度，並且降低金融公司解雇交易員的難度，希望能提高巴黎對金融服務業的吸引力。該法案將在下個月提交給議會。
自從英國在2016年公投脫歐以來，法國一直希望將金融高薪工作吸引到巴黎，並已取得一些成果。美國銀行、摩根大通和摩根士丹利等華爾街銀行，以及巴克萊等歐洲銀行都已經擴大在法國的員工人數。
值得注意的是，新提案對解僱高薪交易員做出例外處理，以降低僱主支付遣散費的成本。而法國法律通常是對員工高度保護。
一些銀行家則懷疑，這是否最終會納入立法，因為它可能被認為是違反法國憲法中的平等原則。
此前一些美國的銀行表示，潛在的裁員成本，加大了在巴黎擴編高級員工的難度。
法國執政黨的議員Alexander Holroyd在周一表示，針對特定員工給予特殊法律待遇，這不是容易的事。Holroyd補充說，此舉是針對銀行和對沖基金的交易員，以及大宗商品的能源交易公司。他說，法國法律需要調整，以使公司獲得更多的融資，同時使巴黎成為金融中心。
對於私募股權基金來說，新法案將允許它們投資市值高達5億歐元(約合5.47億美元)的法國公司，而目前的上限是1.5億歐元。
Holroyd說，這意味著私募公司可能比目前能多投資88家法國公司。
新法案還仿效阿姆斯特丹和倫敦股市，引入多重股權，作為吸引企業在巴黎股市IPO發行的一部分。
在其它措施方面，法案也放寬籌集新資本的規定，讓法國法律與其它歐洲國家和美國一致。
Holroyd說：「歐洲真正的生存問題是我們如何為經濟籌資」，「如果能夠解決這個問題，我們將吸引投資者湧人」。
擬修改的法律包括在企業(特別是新創公司)尋求籌集新資本時，給予企業更大的定價空間，以及減少銀行在交易融資方面的文書工作。
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