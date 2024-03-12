【時報記者任珮云台北報導】台股今在台積電(2330)止跌、鴻海(2317)集團股價大漲，以及散熱族群雙鴻(3324)及奇鋐(3017)多頭表態下，收盤上漲188.47點，以19914.55點作收，成交量4555.71億元。

受惠於Fed主席鮑爾的國會證詞、強化投資人對於今年降息的期待，美股標普500、費半指數持續創新高，本周以來，台股持續由台積電、聯發科(2454)等權值股領漲大盤，今天鴻海集團個股接棒輪漲，使加權指數收盤再漲逾百點。

法人表示，由於台股2024年GDP、企業獲利都將明顯復甦，加上資金回流，長線維持台股多頭格局的看法不變，只是短線台股確實漲幅已大，加上即將迎來重要的3月FOMC會議，Fed利率決策的態度將影響台股Q2走勢，另外也要留意短線外資與熱錢動向。

永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示，全球在AI議題發燒，科技類股表現強勁，位居全球科技產業鏈要角的台灣企業，因為受到國際企業開始注重低碳，紛紛要求其供應鏈必須達成低碳要求，如未及時進行低碳轉型，很有可能被移出供應鏈，就會進而影響企業的接單及營收狀況，那麼股價就可能會受到影響。若未來大盤指數拉回，不妨關注ESG相關個股。