【時報記者任珮云台北報導】台股今在台積電(2330)止跌、鴻海(2317)集團股價大漲，以及散熱族群雙鴻(3324)及奇鋐(3017)多頭表態下，收盤上漲188.47點，以19914.55點作收，成交量4555.71億元。
受惠於Fed主席鮑爾的國會證詞、強化投資人對於今年降息的期待，美股標普500、費半指數持續創新高，本周以來，台股持續由台積電、聯發科(2454)等權值股領漲大盤，今天鴻海集團個股接棒輪漲，使加權指數收盤再漲逾百點。
法人表示，由於台股2024年GDP、企業獲利都將明顯復甦，加上資金回流，長線維持台股多頭格局的看法不變，只是短線台股確實漲幅已大，加上即將迎來重要的3月FOMC會議，Fed利率決策的態度將影響台股Q2走勢，另外也要留意短線外資與熱錢動向。
永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示，全球在AI議題發燒，科技類股表現強勁，位居全球科技產業鏈要角的台灣企業，因為受到國際企業開始注重低碳，紛紛要求其供應鏈必須達成低碳要求，如未及時進行低碳轉型，很有可能被移出供應鏈，就會進而影響企業的接單及營收狀況，那麼股價就可能會受到影響。若未來大盤指數拉回，不妨關注ESG相關個股。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：