【時報記者任珮云台北報導】中信金(2891)今舉行法人說明會，對外說明2023年營運概況及經營績效。中國信託金控自結2023年稅前盈餘669.34億元，稅後盈餘為560.81億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為14.64%，稅後資產報酬率（ROA）為0.72%，每股稅後盈餘（EPS）為2.82元。

中信金控法人說明會由中信金控總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金控及子公司中國信託商業銀行2023年獲利雙雙創下歷史新高，台灣人壽保險公司亦擺脫防疫保單的影響，獲利大幅回升，金控整體獲利年成長79%，稅後股東權益報酬率（ROE）達14.64%，居金控業之冠。

中國信託銀行連續兩年獲利創歷史新高，2023年合併稅後盈餘達413.33億元，領先銀行同業，其中存放款成長動能穩健，帶動淨利息收入持續成長，另因財富管理業務動能強勁、信用卡消費金額顯著成長，加上法人金融及個人金融業務表現亮眼，推動整體手續費收入上升；此外，臺美利差擴大、股債操作得宜，亦促使交易收入大幅增加。中信銀行截至2023年年底之合併逾期放款比率為0.52%，合併呆帳覆蓋率為309.6%，呆帳成本為25個基點，資產品質穩健。

保險業務方面，台灣人壽維持高價值商品策略，持續推動保障型、外幣保單及健康傷害險等商品銷售，並深耕長年期繳商品，銷售占比顯著提升。2023年雖避險成本居高不下，但在擺脫2022年防疫險損失的利空因素後，獲利較2022年成長463%。