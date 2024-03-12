蘇丹紅食安風暴愈演愈烈，民眾聞辣色變，台南是全台辣椒第5大產地，面積135公頃，不過很多人卻不知道。正值蘇丹紅事件在風頭上，許多吃辣的人想吃辣又怕中鏢，台南市政府教育局3月20日起結合學校營養師、午餐從業人員及團膳業者，辦理3場「吃香喝辣」增能研習，鼓勵以在地新鮮辣椒自製辣椒調味。

農業局表示，台南栽種辣椒面積在全台居第5，有135公頃，占全台約9％，年收成量約1094公噸，主要集中在白河區、後壁區及東山區，且一年四季辣椒盛產不間斷，加上台南生產的辣椒香氣濃郁、辣而不嗆，廣受歡迎。

市長黃偉哲說，正當國內蘇丹紅事件未歇，各縣市全面禁用辣椒粉3個月之際，因此希望透過學校、新住民中心及樂齡中心辦理自製辣椒醬與料理工作坊等活動，推廣在地食農教育，也讓更多人認識台南在地辣椒。

教育局長鄭新輝表示，鑑於近期辣椒粉添加蘇丹紅事件，導致許多喜歡辣味的人「聞辣色變」，教育局規畫自3月20日起結合學校營養師、午餐從業人員及團膳業者，共同辦理3場「吃香喝辣」增能研習。

他提到，除要求學校午餐菜單使用原型辣椒，未來在研習也會藉由自製辣椒醬，鼓勵自製及品嚐在地新鮮辣椒。研習活動對象除了學校營養師與教師外，新住民學習中心及樂齡學習中心，也會針對偏好辣味的新住民朋友、喜歡動手做的樂齡學員辦理手作活動。