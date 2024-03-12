【時報記者張漢綺台北報導】NB、低軌道衛星及網通需求優於預期，群電(6412)總經理曾國華表示，今年第1季合併營收與去年同期持平，毛利率及獲利將優於去年同期，隨著新產品、新客戶及新產能貢獻相繼發酵，營運將會一季比一季好，全年業績一定會再創新高，法人預估，群電今年每股盈餘可望達9元到9.5元。

群電下午舉行法說會，2023年合併營收為363.11億元，年減11.6%，營業毛利為77億元，年增0.9%，營業淨利為39.61億元，年增1.1%，稅後盈餘為32.95億元，年增1.5%，每股盈餘為8.27元；受惠於匯率及產品結構優化，全年毛利率達21.2%、營業利益率10.9%、淨利率9.1 %，皆為史上最佳，帶動公司毛利、營業利益及淨利金額逆勢成長，每股盈餘高達8.27元；其中去年第4季合併營收為90.09億元，季減7.5%，年減5.2%，營業毛利為20.84億元，季減4.7%，年增7.1%，營業淨利為11.29億元，季減6.9%，年增17.1%，稅後盈餘為9.82億元，季增4.3%，年增30.7%，單季每股盈餘為2.46元。

群電表示，雖然2023年營收呈現壓力，但公司的產品組合經過多年的持續升級，ASP跟疫情前相比已經有雙位數以上的成長，大幅提升了公司的獲利能力；在三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)中，高毛利的雲端智能應用營收佔比提升到53%，其中230W以上的電競筆電、衛星通訊電源營收均達到雙位數年成長，智慧建築營收更大幅衝高到15億元，為上一年營業額的3倍之多，該業務也首度轉虧為盈繳出獲利佳績。

目前120瓦以上大瓦數電源產品佔整體營收比重25%到30%，其中230瓦佔大瓦數電源比重約40%。

群電今年前2月合併營收為20.12億元，年增5.19%，曾國華表示，由於NB、低軌道衛星及網通需求優於預期，且供應鏈管理成效顯現，產品組合優化，第1季合併營收與去年同期持平，但毛利率及獲利將優於去年同期。

針對AI所帶來的商機，群電表示，懶人經濟是必然趨勢，AI伺服器和AI PC都將是長期趨勢。雖然今年下半年登場的絕大部分是「類AI PC」或稱為分析式AI，但隨著技術演進，AI PC將越來越聰明，接下來也會有生成式AI PC應用陸續出現，加上消費者對資安、隱私的要求及傳輸速度的考量，因此筆電邊緣運算能力必須加強、功率需求也會跳升，這些都將帶動公司筆電電源瓦特數跟ASP持續提升。

展望2024年，曾國華表示，今年第1季是谷底，但整體營運獲利仍屬穩健，泰國北柳府的新廠已陸續通過大客戶驗證，隨著新產品、新客戶及新產能的貢獻相繼發酵，接下來營運會一季比一季好。

至於AI伺服器，目前AI伺服器電源的主流在3000-5500W，下一世代主流預計高達8000W以上，群電目前已可量產4000W以上產品，客戶包含美系、中系客戶，公司正持續開拓更高瓦數機種，也持續跟新客戶洽談中，目前群電AC to DC、DC to DC產品技術完備，看好今年下半年至明年，AI伺服器商機很大。

群電表示，目前公司的四大成長動能—大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台(智慧建築/智慧工廠解決方案)解決方案都已具備良好的獲利能力，且成長趨勢在未來五年都不會改變，公司短期目標四大業務在今年都能做到雙位數年成長，推升公司營收、獲利2024年再創高峰。