【時報-台北電】午後開盤三大指數漲跌續分歧，滬指小跌0.47%，深成指、創指分別小漲0.35、0.7%。
寧德時代漲超3%，股價刷新階段新高。房地產開發板塊午後拉升，天保基建漲停，華發股漲超6%，萬科A、三湘印象、深深房A、萬通發展、中交地產等跟漲。
旅遊酒店板塊震盪走高，錦江酒店逼近漲停，此前國旅聯合漲停，君亭酒店、中國中免、三特索道、嶺南控股等漲幅靠前。(編輯：邱致馨)
【時報-台北電】午後開盤三大指數漲跌續分歧，滬指小跌0.47%，深成指、創指分別小漲0.35、0.7%。
寧德時代漲超3%，股價刷新階段新高。房地產開發板塊午後拉升，天保基建漲停，華發股漲超6%，萬科A、三湘印象、深深房A、萬通發展、中交地產等跟漲。
旅遊酒店板塊震盪走高，錦江酒店逼近漲停，此前國旅聯合漲停，君亭酒店、中國中免、三特索道、嶺南控股等漲幅靠前。(編輯：邱致馨)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：