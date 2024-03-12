【時報-台北電】午後開盤三大指數漲跌續分歧，滬指小跌0.47%，深成指、創指分別小漲0.35、0.7%。

寧德時代漲超3%，股價刷新階段新高。房地產開發板塊午後拉升，天保基建漲停，華發股漲超6%，萬科A、三湘印象、深深房A、萬通發展、中交地產等跟漲。

旅遊酒店板塊震盪走高，錦江酒店逼近漲停，此前國旅聯合漲停，君亭酒店、中國中免、三特索道、嶺南控股等漲幅靠前。(編輯：邱致馨)

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