金門信用合作社全體員工超有愛！每月都會捐出50元銅板做公益，將愛心集結起來支持金門家扶中心在扶幼工作的推展，17年來所捐款項共達40多萬元，照顧地區弱勢家庭與兒童貢獻良多。金門家扶中心主任洪依帆今(12)日特別前往合作社拜訪並致贈感謝牌，感謝理事主席盧志權、總經理林義雄及全體員工的支持與響應，才能讓這樁美事得以延續下去。

金門家扶中心指出，這項善舉的起源是2007年在金門信用合作社上班的方姓員工，看到從事裝潢工作的哥哥方耀國在金門家扶中心擔任展愛志工隊長，平時忙於工作外，還能撥空時間參與志工服務。方姓員工為向哥哥看齊，以行動支持家扶，當年便開始向合作社的同事進行愛心號召，以每人每月捐50元銅板的行動計劃，讓這項公益行動邁入第17年，透過金門家扶將這份愛心傳遞到弱勢兒童身上，以穩定兒童學習及生活。

金門家扶中心主任洪依帆表示，特別感謝金門信用合作社理事主席盧志權及總經理林義雄對於金門家扶的支持響應，才能讓這樁美事得以延續下去。經由家扶中心統計，這17年來信用合作社的每位員工每月捐贈50元銅板，共達40多萬元，透過小額捐贈積沙成塔的行動，讓金門家扶扶幼工作推展更為順利。

金門信用合作社理事主席盧志權則表示，金門家扶長期在金門照顧經濟弱勢兒童，服務的成效是有目共睹的，過去在2018年得知金門家扶正在為籌措館舍經費傷腦筋時，該合作社也捐贈30萬元填補經費的缺口，未來金門家扶若有兒少服務需求，他們也會持續提供支持及協助，希望能藉此拋磚引玉，號召社會大眾共同幫助弱勢兒童。