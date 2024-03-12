美國總統拜登政府於11日發布「2025會計年度預算」，首次單獨列出台灣編列1億元援台預算，且國防部也編列5億美元經費，補充透過「總統提用權」（PDA）提供給台灣軍援後的美國武器庫存。外交部表示，近期美國各項友台行為凸顯美國對台灣強化防衛能力及印太區域和平穩定的高度重視。

美國2025會計年度預算中，國務院編列1億美元「歷史性」（historic）援台預算，首度在預算案中單獨編列台灣，並將透過「對外軍事融資」（FMF）等途徑強化台灣嚇阻能力，維持台海和平與穩定。

外交部說明，美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）也在國務院記者會時明確指出，這是首度為台灣單獨匡列特定預算項目，再次彰顯美國對提供台灣安全援助及對維護自由開放印太區域的承諾。此外，美國國防部也編列5億美元經費，用於補充透過總統提用權提供給台灣軍援後的美國武器庫存。

外交部續指，繼美國2024會計年度中美國國務院於預算說明中首度納入台灣安全內容後，拜登政府這次更進一步單獨匡列對台軍援預算項目，拜登也於7日的國情咨文中強調美國將挺身支持台海和平穩定等。

外交部表示，對於美國行政部門持續以多元政策工具及具體行動並持續常態化對台軍售等具體作為，明確傳遞協助台灣強化防衛能力與捍衛台海和平穩定現狀的積極訊息，表達誠摯歡迎與感謝，承諾台灣將持續落實相關國防改革、強化國防能力，並將持續與美國等理念相近夥伴緊密合作，積極捍衛台海及區域內的和平、穩定與繁榮。