【時報-台北電】富邦媒(8454)訂3月19日9時受邀參加BofA主辦之2024 APAC TMT Conference，說明公司未來營運發展計劃及112年第四季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊，地點位於台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號)。（編輯：邱致馨）
《數雲端》富邦媒3月19日受邀法說
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【時報-台北電】富邦媒(8454)訂3月19日9時受邀參加BofA主辦之2024 APAC TMT Conference，說明公司未來營運發展計劃及112年第四季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊，地點位於台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號)。（編輯：邱致馨）
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