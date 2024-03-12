【時報-台北電】精元(2387)公布去年財務報告，營業收入216.14億元，稅前淨利17.89億元，本期淨利12.27億元，歸屬於母公司業主淨利12.53億元，基本每股盈餘6.5元。（編輯：邱致馨）

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