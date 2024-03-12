近期是國人申辦護照高峰，外交部領事事務局提供包含上網使用「個人申辦護照網路填表及預約系統」、首次申辦者使用一站式服務及委託他人代送件等3種方式幫助民眾節省申辦時間，避免排隊久候。領事事務局也提醒，民眾可至局網站查詢申辦現場等待人數等資訊，以利決定是否前往辦理。
領事事務局說明，民眾可透過「個人申辦護照網路填表及預約系統」，填妥個人資料並上傳數位照片，同時預約送件日期及時段，屆時依約報到即可大幅縮減等候時間。
領事事務局提醒，首次申辦護照的民眾需親自辦理，民眾可前往鄰近的戶政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，一站式服務的方式送件。至於非首次申辦護照的申請人除親自辦理外，也可委託符合條件的親屬、同事、同學，或旅行社協助代為送件。
領事事務局指出，若考慮當日是否前往領事事務局或外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處申辦護照，可至局官網查詢「申辦護照現場等待人數」／「一般件等待人數」等，不過因東部辦事處因受理件數較少，因此未在官網顯示資訊。
領事事務局表示，以該局為例，1小時可處理至少120件現場排隊申請案，而中部及南部辦事處則為70件、雲嘉南辦事處為20件，相關數據受限各辦受理櫃檯數目及案件複雜程度而不同，但可作為現場等候時間的參考。而週末或假日後第一個上班日一向人潮眾多，也提醒民眾斟酌避開當日送件。
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