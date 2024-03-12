全民理財抗通膨，2月消費者物價指數（CPI）年增逾3%，再度衝破2%警戒線，加上3月取消掛號費上限、4月漲電價，薪水越來越薄，「你不理財，財不理你」，價值投資達人股海老牛表示，有4種星座理財法，比星座配對還要有趣，12星座都能找到最適合的方法，比如愛花錢的雙子、水瓶、巨蟹，可靠無痛小額存款法打敗通膨怪獸！

股海老牛在IG「stockoldbull」表示，在如今的現代生活中，理財的觀念其實早已深植人心，但實際做起來，卻有點彆扭感，是不是理財用錯方法了呢？老牛讀了一篇《周刊王》的報導，介紹了「4種星座理財法」，比星座配對還要有趣，忍不住想跟大家分享。

1、無痛小額存款法

適用星座：雙子、水瓶、巨蟹

這三個星座的人都有一個共同點，就是喜歡花錢，但不喜歡節儉。

他們需要一種不會讓自己感覺到壓力的理財方法，那就是無痛小額存款法。這種方法的原理是，每次收到錢，不管是薪水、紅包、零用錢，都要拿出一定比例（比如5%或10%）放到一個專門的儲蓄帳戶，或者是一個不容易取出的存錢筒。

2、投資大型目標法

適用星座：天蠍、摩羯、獅子

這三個星座的人都有一個共同點，就是有野心，有目標，有耐心。

他們需要一種能讓自己看到成果的理財方法，那就是投資大型目標法。這種方法的原則是，先設定一個長期的、具體的、可量化的目標，例如買房、買車、創業等。然後，根據自己的風險承受能力和收益期望，選擇合適的投資工具，例如股票、基金、債券等。

享受生活理財法，就是樂透運氣理財法，相信直覺和運氣，去買樂透、刮刮樂等

3、努力開源賺錢法

適用星座：金牛、處女、牡羊

這三個星座的人都有一個共同點，就是勤奮、實際、積極。

他們需要一種能讓自己發揮優勢的理財方法，那就是努力開源賺錢法。這種方法的原理是，除了做好自己的本職工作之外，還要尋找其他增加收入的管道，例如兼職、副業、投稿等。這樣做的好處是，你可以利用自己的專長和興趣來創造更多價值，同時也能提升自己的能力和知識。

4、樂透運氣理財法

適用星座：天秤、射手、雙魚

這三個星座的人都有一個共同點，就是樂觀、隨興、幸運。

他們需要一種能讓自己享受生活的理財方法，那就是樂透運氣理財法。 這種方法的原理是，不要太在意錢的數字，而要相信自己的直覺和運氣。 每次有多餘的錢，就可以用來買樂透、刮刮樂、彩券等，或是參加一些抽獎、競猜等活動。

老牛是沒有偏財運的天秤，各路星座迷覺得有準嗎？此篇貼文參考報導：《人不理財財不理你 命理師曝光12星座最佳理財法》

※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。