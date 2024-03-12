雲林縣縣定古蹟北港鎮集雅軒北管軒社已有百年歷史，20餘年前一批百年文物遭竊，近2、3年在各界協助下陸續找回，但大部分已嚴重毀損，經眾人募款將展開修復工作，12日舉行文物修復開工祈福儀式，除祈求修復順利，也要答謝北管守護神西秦王爺，以及參與贊助的各界人士。

1998年1月，集雅軒收藏的百年綵牌、托燈、鼓架、繡旗等文物，一夜間遭宵小竊走，眾人四處尋找並向警方報案，卻一無所獲，成為北港藝陣界傷心往事。2022年至2023年間，集雅軒陸續獲得宜蘭暨集堂、台南收藏家王仕明、嘉義收藏家劉曉龍等人與各界協助，陸續將遺失的托燈座、鑼桿、花籃鼓架、木雕彩牌尋回。

集雅軒協會副理事長吳登興表示，雖然木雕彩牌受到嚴重破壞支離破碎，但大部分殘件仍保留下來。這批失而復得的文物曾於2023年全國古蹟日展出，同年由協會理事長呂秋佾發起，展開文物修復募款工作，在眾人協助下，順利於今年募得約6成經費，得以逐步進行文物修復工作。

吳登興說，軒員們都認為文物的回歸是西秦王爺的保佑，因為之前集雅軒因年久失修老舊破損，經文化部、雲林縣政府補助，於2021年完成修復，應該是西秦王爺認為集雅軒修復後，可以讓這些流落在外的文物有妥善保存空間，因此保佑這些文物陸續尋回，細想起來，相當神奇。

集雅軒文物修復工作，邀請具有博士生身分的嘉義市王國信道長主持開工祈福儀式，由領有文化部執照的大小木匠師劉勝仁與鑿花匠師蔡敏男，以及無形文化資產鑿花保存者張旭輝等工藝師負責修復。目前資金還未足夠，盼各界加以贊助，讓修復工作能夠順利進行。