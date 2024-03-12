【時報-台北電】群電(6412)公布去年財務報告，營業收入363.1億元，稅前淨利41.67億元，本期淨利32.94億元，歸屬於母公司業主淨利32.94億元，基本每股盈餘8.27元。

董事會決議配發去年現金股利為每股6元，除息交易日為6月4日，最後過戶日為6月5日，停止過戶期間為6月6日~10日，除息基準日為6月10日，現金股利發放日為7月5日。

訂5月27日召開股東會，地點位於新北市三重區光復路二段69號(公司會議室)。（編輯：邱致馨）

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