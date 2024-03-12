馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）與德國總理蕭茲舉行雙邊會談時保證，馬來西亞與中國關係良好，沒有發生任何嚴重議題，同時馬國將致力維護自身主權和利益。

據馬媒《東方日報》12日報導，安華表示，雖然馬來西亞是小國，但保留與大多數國家接觸的權利，尤其國人能夠從這種合作中受益。他與關注區域課題的蕭茲召開聯合記者會時說，「你的坦率和理解，包括對馬來西亞和區域發生事情的理解，令我留下深刻的印象。」

安華解釋，馬來西亞承認中國在區域動態的影響力與日俱增，但在與中國保持良好關係之際，馬來西亞也致力於維護自身主權和利益。他強調建設性接觸和對話的重要，以應對中國在區域影響力所帶來的任何挑戰，包括對南海局勢的關注。

他也提到，中國是馬來西亞全球最大貿易夥伴，兩國今年慶祝重要里程碑，即建交50週年。

針對烏克蘭戰爭，安華說，2國領導人一致認為，俄羅斯必須停止侵略烏克蘭，並尋求和平方案解決衝突，「這對貿易和經濟發展造成影響，甚至影響亞洲」。