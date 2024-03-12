經常莫名感到身體疼痛或疲勞？小心是慢性發炎找上門。對此，家醫科醫師鄧雯心指出，若長期不理會慢性發炎，恐引發一系列的慢性疾病，包含糖尿病、中風、心臟病或癌症等，對健康危害影響甚鉅。她並分享4種有助於對抗慢性發炎的超級食物，包括富含脂肪的魚類、薑黃、綠花椰菜及蘑菇，值得納入日常飲食清單中。

鄧雯心在臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發布影片表示，想改善慢性發炎，務必要注意平常的飲食習慣，並整理以下4種超級食物，有助於身體消炎：

1、富含脂肪的魚類：如鮭魚、鯖魚等，除了含有豐富蛋白質外，還有Omega-3多元不飽和脂肪酸，其主要成分為DHA、EPA，可以減緩發炎發應，並降低罹患代謝症候群、心臟病及糖尿病風險。

2、薑黃：具有抗氧化、抗發炎效果，可以減輕身體對於損傷、感染的反應，尤其對於關節炎特別有幫助。

3、綠花椰菜：含有硫化物質，對抗發炎能發揮正面影響；還含有維生素C、K以及硫辛酸、類胡蘿蔔素等抗氧化物質，有助於中和自由基。

4、蘑菇：所含的酚酸和黃酮，具抗氧化、抗發炎特性；此外，其中的β-葡聚醣，被認為對調節免疫系統有一定的效果。

除了要多吃上述食物外，減重專科醫師魏士航曾點名，有3種食物容易導致慢性發炎，千萬要避開。首先是含糖飲品，他說明，高糖會促使人體代謝產生異常，讓組織分泌出更多發炎因子，像是CRP、IL-6、TNF-α等，這些發炎因子都會讓身體處於慢性發炎的狀態。

再來是酒精，魏士航說明，酒精會帶來腸漏症，而腸漏症會讓脂多醣穿透腸道，進到身體循環當中，從而引起慢性發炎的狀況。最後是加工紅肉，而這也是許多人容易忽略的食物，像是香腸、火腿等，含有很多添加劑，以及其它化學物質，很有可能引發慢性發炎。