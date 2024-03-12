瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，歐洲需要意識到美國的安全擔憂，並了解「中國構成了什麼樣的威脅」，以勸阻美前總統川普減少對北約（NATO）的支持。另外，他也提到，歐洲需要減少在戰略領域對中國的依賴，以便更好地保持與美國一致的做法

在布魯塞爾北約總部舉行瑞典國旗升旗儀式後不久，克里斯特森接受美媒《Politico》採訪時發誓，將全力支持作為盟友的波羅的海國家。他說，在不斷受到克里姆林宮威脅的波羅的海地區駐軍，將是一個「非常自然」的潛在選擇。

瑞典上周加入北約，打破200年來的軍事不結盟傳統，克里斯特森出席了美國總統拜登本屆任期內最後一次國情咨文演說。隨著川普誓言要在11月美國總統大選重返白宮，克里斯特森強調歐洲需要盡自己的一份力量，說服美國繼續關注俄烏戰爭。

他說，「歐洲還有功課要做。其中一個是顯而易見的…歐洲北約國家需要建立足夠強大的防禦，而不僅僅是希望美國成為強大防禦的提供者，並為強大的防禦付費。」他認為，在支持烏克蘭方面，歐盟也需要團結一致，以說服華盛頓加強自己的支持。

克里斯特森提到，另一個關鍵議程是與美國就其核心戰略關切進行合作，聚焦中國，「我認為歐洲國家需要更多地了解太平洋地區的安全局勢，了解中國正在發生的事，了解中國對其他亞洲國家構成什麼樣的威脅。」

他表示，歐洲需要減少在戰略領域對中國的依賴，以便更好地與美國保持一致的步調，「你需要對安全有一個非常廣泛的視角。軍事問題是一回事，但我們在依賴方面也存在安全擔憂，貿易依賴、原材料依賴，我認為美國在這些方面更加警惕。」

他指出，歐盟的去風險戰略「將使我們與美國在中國問題上的做法更加一致」，世界各地的民主國家越能團結起來、會面、有時合作、有時挑戰中國的做事方式，那就越好。

關於瑞典如何為北約做出貢獻，克里斯特森表示，瑞典首先需要與聯盟進行討論。但他並不排除向北約成員國波羅的海國家派遣瑞典軍隊，加入現有的多國前線部署旅。他說，「我們已指出與波羅的海國家合作的一些潛在、非常自然的事情，無論是在空中警務方面，還是在其他任務方面。」

他強調了瑞典在波羅的海的水下能力，波羅的海是瑞典的重要活動區域，而俄羅斯飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad）周邊都是俄海軍。

克里斯特森也強調，瑞典強大的國防工業在該聯盟的安全準備中發揮著重要作用。他指出，「幾個月前，我們與芬蘭人進行了一次討論，我們向他們詢問融入北約前幾個月經歷的所有細節，他們總結了自己的經歷。」他說，「追隨北約和參與日常決策過程之間存在巨大差異，現在輪到我們融入其中了。」