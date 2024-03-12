中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛每周5班台北－西雅圖航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北，旅客在台灣與美洲之間將有更多的飛行選擇，同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，華航推出2萬元有找的優惠價格，邀請旅客暢遊西雅圖。

西雅圖以多元經濟實力著稱，吸引眾多科技新創公司進駐，是美國華盛頓州的最大城市之一，也是太平洋西北區域的重要貿易門戶，極具商務差旅市場開發潛力。西雅圖擁絕佳的溫帶海洋性氣候，有「翡翠之城」的美譽，是廣受歡迎的旅遊勝地，無論是走訪雷尼爾山國家公園，或是到打卡地標太空針塔踩點，體驗當地豐富活躍的藝文底蘊，西雅圖獨具風格的城市魅力都讓旅人流連忘返。

華航表示，台北－西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航，去程台北飛往西雅圖CI022於晚間11時30分自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間7時50分抵達，飛行時間約11小時；回程西雅圖飛往台北CI021則於凌晨1時40分起飛，台灣時間隔天清晨5時05分抵達桃園機場，飛行時間約13小時。

為歡慶西雅圖直飛，華航網站搭配台灣出發班號CI022推出來回機票22％減價優惠價格，台北－西雅圖經濟艙最低1萬9725元起（未稅），不到2萬元即可暢遊西雅圖。還有華夏會員加贈哩程活動，凡於9月底前搭乘台北－西雅圖往返航班，每航段可額外獲得2200哩程數回饋，來回程享雙倍好哩。

西雅圖機場2023年旅客總量超過5000萬人次，為美國西北地區第一大機場，華航看好台美市場活絡的旅運需求插旗西雅圖，規劃台北晚出早回的班型，提供往返北美或亞洲主要城市便捷的飛行服務，也拓展美國內陸市場，透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點。

華航目前共飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等5大城市。隨西雅圖航線啟動，進一步擴大華航美洲航網至6個直飛航點，每週總計超過40班次往返美加地區。