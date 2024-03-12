【時報記者張漢綺台北報導】群光電能(6412)公布2023年第4季及全年財報，其中第4季稅後盈餘為9.82億元，季增4.3%，單季每股盈餘為2.46元，累計2023年每股盈餘達8.27元，創下歷年新高，公司董事會決議每股配息6元，以3月12日收盤價計算，現金殖息率約3.6%。

群電2023年第4季合併營收為90.09億元，季減7.5%，年減5.2%，營業毛利為20.84億元，季減4.7%，年增7.1%，營業淨利為11.29億元，季減6.9%，年增17.1%，稅後盈餘為9.82億元，季增4.3%，年增30.7%，單季每股盈餘為2.46元。

群電表示，群電去年第4季每股盈餘達2.46元，季增4.2%，年增29.5%，單季毛利率達23.1%、營業利益率12.5%、淨利率10.9%，和上季及去年同期相比「三率三升」，毛利率、營業利益率、淨利率同為公司成立以來單季歷史新高，表現優於市場預期。

群電2023年合併營收為363.11億元，年減11.6%，營業毛利為77億元，年增0.9%，營業淨利為39.61億元，年增1.1%，稅後盈餘為32.95億元，年增1.5%，每股盈餘為8.27元；受惠於匯率及產品結構優化，全年毛利率達21.2%、營業利益率10.9%、淨利率9.1%，皆為史上最佳，帶動公司毛利、營業利益及淨利金額逆勢成長，每股盈餘高達8.27元，「連五升」連續五年創下歷史新高；董事會也決議配發6元現金股利，股息發放率為72.5%，每股配息亦創新高。

群電指出，去年上半年疫情紅利消失，PC市場面臨嚴重的庫存調整，也因此2023年是公司近10年來少數營收出現年減的一年，但受惠於高效的供應鏈管理及高毛利產品比重提升，群電在獲利方面仍繳出破紀錄的好成績，在合併毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營業淨利率、及淨利率等7項重要財務指標均創下歷史新高。