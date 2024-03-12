交通部觀光署11日公布統計，去年觀光旅館平均房價為4660元、旅館業2671元，都較前年高。交通部長王國材12日表示，現在房價尖離峰差很多，尖峰要下降需要提升平日收入，會努力拚國際觀光客，讓旅宿業有盈餘，再跟他們討論是否調整房價。

根據觀光署資料，2023年觀光旅館業平均房價為4660元，比2022年平均房價4195元，增加465元，其餘旅館業、民宿也都有增加。

王國材表示，房價尖離峰差很多，尖峰要下降就是提升平常日收入。因國際觀光客比較沒有尖離峰問題，若年底國際觀光客來台人數衝到1200萬人次，旅宿業收入提升、也有盈餘，會跟他們討論是否調整。他也補充，有些地方國際觀光客少，或許補不到，房價調整空間就比較小，會再跟旅宿業討論，大家一起拚觀光。

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