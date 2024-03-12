英國《金融時報》近日引述歐洲物流公司和鐵路運營商數據指出，從紅海危機爆發以來，橫跨歐亞大陸、借助鐵路將貨物從亞洲運往歐洲的需求激增；新加坡《聯合早報》也表示中歐班列的貨運需求已上漲100％。實際上，中國國家鐵路集團最新指出，今年1至2月中歐班列累計開行2928列，發送貨物31.7萬標箱，分別年增9％、10％。

俄羅斯媒體index網近日報導指出，由於紅海危機導致貨物運輸轉向鐵路。中國和歐洲之間所有走廊的鐵路運輸再次受到關注，成為需要更短運輸時間托運人的「硬性需求」。除與海運相比，鐵路費率更為穩定，同時供應鏈可持續性和聯運方式的多元化也成為優勢。

美國CNBC網站稍早2月也引述荷蘭鐵路橋貨運公司執行董事伊戈爾·坦巴卡所說，過去四周，中歐班列預訂量增長37％，「對鐵路運輸的需求爆炸式激增」。

統計至2月底，中歐班列從大陸出發城市達到120個，並可通達歐洲25個國家219個城市。負責營運中歐班列「長安號」的平台企業、西安自貿港建設營運公司總經理袁小軍說，今年1月，詢價訂艙的客戶增長明顯，2月份中歐班列的增幅約為20％至30％左右。