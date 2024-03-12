在台北市持有單一自住房屋稅額因稅基折減50％，使實質稅率相當於0.6％，但因中央指正北市府稅基折減不合規定，並配合7月1日上路的中央囤房稅2.0政策，台北市財政局規畫分4年逐步恢復稅基，換言之，北市約21.2萬戶明年起，平均每戶每年增加395元稅額，北市府平均每年可增加8500萬稅收。
稅基乘以稅率即是房屋稅額，依現行規定，持有3戶住家以下納稅人適用為稅率1.2％，並無明文規定全國單一自住稅率，但北市府考量持有1戶與持有3戶納稅能力不同，卻適用相同稅率，造成實質不公平，2020年起便將單一自住房屋稅基折減50％，相當於實質稅率僅0.6％。
台北市財政局長胡曉嵐11日指出，房屋稅的稅基亦即房屋現值，是用標準價格乘以面積計算出，因標準價格受房屋結構、所在位置、周邊商業繁榮程度等因素影響，唯獨不受房屋是自住或非自住影響，故中央2022年指正北市折減稅基不合規定，加上即將在7月1日起實施的中央囤房稅2.0政策，已訂立出全國單一自住房屋稅率為1％，補足當時法律規範的不足。
因此，台北市財政局規畫2025年至2028年將實質稅率，逐年調至0.7％、0.8％、0.9％、1％，也就是不再折減稅基。財政局估算，北市約21.2萬戶受影響，每戶平均每年增加395元稅額，市府每年將增加8500萬稅收。
胡曉嵐說明，稅基屬於地方權責，只要報中央備查即可，因此，逐年緩步恢復稅基不再折減措施，經過台北市不動產評價委員會召開會議討論，決議並經市府公告後便能實施。
台北市財政局指出，台北市不動產評價委員會預計4月中旬召開，如果討論順利，可望5月中旬公告措施，7月起便能上路。
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