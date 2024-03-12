【時報記者林資傑台北報導】全家便利商店旗下子公司全家餐飲(7708)董事會通過2023年財報，合併營收21.75億元、稅後淨利0.99億元、每股盈餘（EPS）4.31元，全數改寫新高。董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.5元，盈餘配發率約58％。公司將於6月19日召開股東常會。
2010年9月成立的全家餐飲，目前實收資本額2.3億元，由全家便利商店持股73.91％為最大股東。截至去年底旗下共有4品牌、66家門市，包括日式定食「大戶屋」44家、韓式炸雞「bb.q CHICKEN」20家、個人燒肉「IKIGAI」及「沃克牛排」各1家。
全家餐飲2023年合併營收21.75億元、年增24.89％，營業利益1.4億元、年增達近1.15倍，雙創新高。儘管業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利0.99億元、年增達67.63％，每股盈餘4.31元，亦雙創新高。毛利率雖降至46.03％，但營益率逆揚至6.45％，亦創新高。
全家餐飲表示，2023年營收及獲利同步成長，主因集團應對疫後餐飲市場快速調整各品牌展店步調，並因應台灣家戶人口下滑瞄準「個人型日常食」商機，儘管去年底營業門市較前年減少4家，但創造既有門市單店營收年增2～3成佳績。
觀察旗下品牌去年既有門市營運表現，全家餐飲指出以「大戶屋」和「IKIGAI」表現最亮眼。隨著進入後疫情時代，餐飲消費行為回歸內用，「大戶屋」聚焦用餐體驗和對應健康趨勢，持續使用好食材開發美味餐點，兩大策略驅動去年營收成長3成。
而觀察疫後社交距離改變及人口趨勢變化，帶動個食商機興起，全家餐飲自創燒肉品牌「IKIGARI」，打破過往以聚餐為主形式，主打一人也能吃燒肉的個人化體驗、成為平日三餐選項之一的商業模式奏效，平均月營收年增2成，在所在商場餐飲櫃位亦長居坪效冠亞軍。
全家餐飲2024年2月自結合併營收1.99億元，月增13.82％、年增17.64％。累計前2月合併營收3.74億元、小減1.65％。展望後市，「IKIGAI」在歷經1年的商模測試及營運整備後將加速展店，3月底將進駐台北信義區，預計在第三季餐飲旺季前將開出4家店。
而「bb.q CHICKEN」1月首次與百萬YouTuber推出聯名商品「肯瓊醬炸雞」，成功創造話題帶動銷售業績，預計每季再共同開發新口味。「大戶屋」則穩健經營，以新區域展店、新商品開發2大主軸邁進，將持續搶進各大商場，並與日本大戶屋合力加速開發新品。
此外，全家餐飲亦積極布局「餐廳超市化」策略，將熱銷餐點商品化，搶攻餐廳到餐桌商機，1月與全家便利商店跨通路合作推出7款冷凍商品，今年預計擴大推出季節和節慶相關商品達30～50品項，未來期望朝向多元銷售通路發展，整體營運樂觀可期。
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