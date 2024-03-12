【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界先進(5347)2024年2月合併營收「雙升」，與前2月齊登同期次高，表現優於市場預期，今（12）日開高後在買盤敲進下一路放量走揚，午盤後亮燈攻上漲停價81.2元，創1月初以來2個月高價。不過，三大法人昨日持續賣超達2733張。
世界先進公布2024年2月自結合併營收30.83億元，較1月29.28億元成長5.31％、較去年同期24.84億元成長達24.14％，改寫同期次高。累計前2月合併營收60.12億元，較去年同期56.86億元成長5.72％，亦創同期次高。
世界先進總經理尉濟時先前法說時表示，隨著年初步入傳統淡季，預期供應鏈將持續庫存調整，並維持審慎保守下單態度。在假設新台幣平均匯率30.9元下，預期首季晶圓出貨量將季減6～8％，平均售價（ASP）約略持平，毛利率降至21～23％間。
世界先進先前法說時指出，由於車用、工業用仍在庫存調整，目前訂單能見度僅約2～3個月，客戶淡季下單態度維持審慎保守，預估首季稼動率將季減低個位數，降至約50％，晶圓出貨量將季減6～8％，平均售價（ASP）約略持平，毛利率降至21～23％間。
由於世界先進先前指出客戶下單態度維持審慎保守，預期首季晶圓出貨量將季減6～8％，但2月營收繳出「雙升」佳績、改寫同期次高，法人認為主要是認列長約（LTA）收入挹注。世界先進指出，首季將額外認列5～6％的長約收入，預估營收將季減個位數百分比。
展望後市，世界先進預期營收將於首季落底，目標自第二季起逐季成長，今年營收預估成長7～9％。去年資本支出約76億元、年減達61％，低於前次預期的90億元，今年資本支出估約38億元、年減近50％，其中6成用於晶圓五廠第四季月產能增至1.5萬片的相關設備。
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