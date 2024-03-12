【時報編譯張朝欽綜合外電報導】投資人希望Zara的母公司Inditex能購遵循競爭對手H&M和Primark的腳步，公布完整供應鏈名單，讓投資人可以更好的評估供應鏈的風險。

在大型服裝零售商當中，Inditex例外地沒有公布自己從從哪一家工廠進行採購。投資人和監管機構則希望公司提高透明度，並揭露更多資訊。投資人希望Zara的供應鏈當中，不存在強迫勞動，以及製造工人能有合理的工資。

中國的時尚集團Shein因供應鏈的風險，遭到美國國會的審查。

歐盟的規定要求所有大公司揭露供應鏈是否危害環境，或使用童工，對於不遵守規定的企業，可能罰款全球營收的5%。

主要時尚品牌，包括愛迪達、H&M、Hugo Boss、瑪莎百貨(M&S)、耐吉、Puma、Primark都已經公布了詳細供應鏈名單，包括工廠名稱和地址。

Zara每年公布供應商數量，以及採購國家數量，但是沒有公布個別工廠資訊。

荷蘭退休基金管理公司MN說，直到現在，Inditex不願披露這些資訊，它不像一些業內同行那樣，公佈大量的供應商名單。

Inditex定於3月13日公佈年度業績。公司發言人拒絕就該問題發表評論，僅表示，Inditex堅決致力於在供應鏈維持高標準。

提出問題的五位投資人，總共持有Inditex約20億美元的股份。而目前Inditex的市值約在1400億美元，創辦人Amancio Ortega的持股比例約在59%。

MN曾在12月建議客戶從從平價連鎖商TJX撤資，因為MN發現，TJX旗下商店TJXHomesense和TK Maxx的全球供應鏈，幾乎沒有出現任何改善。

Know The Chain表示：鼓勵Inditex披露完整而非部分的直接供應商名單，以加強供應鏈透明度。

投資人則說，公布工廠名稱，可能會導致Inditex的競爭對手對於共同的供應商展開更激烈競爭。

挪威主權財富基金有Inditex價值14億美元的股份，它說，它定期與Inditex就供應鏈風險管理、人權和透明度問題進行討論，但是拒絕透露討論的細節。