元大臺灣價值高息ETF（00940）於3月11日進行募集，傳出總募集金額達到645億元，創下國內ETF銷售金額新紀錄。財經網美胡采蘋分享她看到的00940全台灣募集銷售金額統計，驚呼「我覺得我們都金字塔底層。」
00940申購十分踴躍，胡采蘋說，傳出00940的募集銷售金額是645億。她提到，3月份先是中信上游半導體募了170億，統一投信高股息月配在完全沒人預料到的情況下也募爆531億，據說連公司內部打賭最唬爛的同事也只猜了一半的數。
結果元大以必須贏的氣勢，一天就打破統一紀錄，以645億搶回王座。胡采蘋感嘆，「不是我在講，我覺得我們都金字塔底層」。
其他網友看到貼文紛紛留言，「這支我很多親戚朋友都買100張以上的，我週邊的人都超級看好它」、「這只能代表台灣人很有錢」、「全球錢潮堆積出來的行情」、「中國資金流向日本金融市場，應該也會跑來台灣」、「因為認購價10元就可，應該有一定比例的一般族群」。
00940第一天(3月11日)全台灣募集銷售金額統計約新臺幣645億元：
元大證：427億
凱基證：25億
富邦證：34億
永豐金證：19.5億
國泰證：57億
群益金鼎證：24億
元富證：20.8億
華南永昌證：
兆豐證：12.2億
統一證：5.99億
台新證：2億
玉山證：30億
國票證：5.05億
第一金證：4.32億
中國信託證：7.2億
合庫證：3.5億
台銀證：1.22億
大昌證：0.91億
元大銀：5.43億
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