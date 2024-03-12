【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數251.71點，漲3.08點；總計539家漲、213家跌、54家持平；委買11388516張、委賣6941093張；總成交值1083.65億元。

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