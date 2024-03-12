印度證券交易委員會（SEBI）宣布，從28日開始結算制度將改為T+0，代表證券與資金的結算會在同一天，大幅增加投資機會與資金流動性，提高市場競爭力。印度股市已經連漲8年，專家背後分析3大原因，最重要是經濟高速發展，帶動股市屢創新高。

綜合外媒報導，SEBI主席Madhabi Puri Buch表示，推動加速結算是為了抵抗虛擬貨幣等替代貨幣的崛起，「我們必須確保這個受監管的市場具有競爭力，為投資者提供相同的優勢。」

印度股市的市值約4.3兆美元，高居全球第五大，過去20年的投報率都在10%左右。香港海通國際證券集團指出，印度股市已經連漲8年，背後有三大原因。

首先，印度經濟強勢成長，去年第四季GDP比2022同期成長8.4%，超過市場預期，另外，印度股市擁有嚴格的下市門檻與減持規定，以及完善的衍生品交易制度，最後一點則是，個人投資者與外資帶來鉅額資金，皆刺激股市成長。

印度起初是在2002年導入T+3結算周期，隔年改為T+2制度，直到2021年才調整為目前的T+1制度，今年又將進入歷史新頁，屢創新高的印度股市還看不到天花板。