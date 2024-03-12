在韓國罷工的實習與住院醫師問題尚未解決之際，韓國首爾大學醫學院教授11日晚間再表態辭職，逼政府拿出合理解決方案，讓韓國醫療體系人力不足的問題更加劇。

韓聯社報導，首爾大學醫學院教授協議會緊急對策委員會11日就實習住院醫師集體辭職事態表示，若政府不拿出合理方案，全體教授將從18日開始提交辭呈。

緊急委員會委員長、首爾大學醫院教授房在勝會後表示，提交辭呈是教授們的個人行動，但全體教授已商定將全員遞交辭呈。

據消息人士指出，有430名首爾大學醫科學院教授出席會議。在提交辭呈之後，若辭呈未被受理，多數在醫院有開設門診的這些教授仍將為應急和重症患者提供診療。

隨著首爾大學醫科學院教授提出集體辭職的訊息，醫療一線恐將陷入更大的混亂之中。多家醫學院教授也紛紛開始討論辭職的可能性，本月7日蔚山大學醫學院教授協議會緊急對策委員會也商定由教授個人自主提交辭呈。成均館大學醫學院教授協議會方面12日將線上召開會議，加圖立大學醫學院本週也開會討論是否展開集體行動。

據韓聯社報導，韓國保健福祉部（福祉部）長官曹圭鴻12日當天主持召開應對醫生集體行動會議時就首爾大學醫學院教授集體辭職的決定深表憂慮，稱此舉威脅患者的生命健康，呼籲守護患者生命，並同政府一道集思廣益，讓離崗的實習和住院醫師重返醫療一線。

曹圭鴻表示，政府將竭盡全力維持緊急診療應對體系，為解決醫療現場秩序混亂的問題，將不遺餘力地開展對話，並認真傾聽教授們的意見。

據福祉部統計，截至11日，政府已向5556名離崗的實習和住院醫師發送吊銷行醫執照等行政處分事前通知書。曹圭鴻強調，政府追究過錯責任的原則不變，眾多實習和住院醫師離崗加劇醫療混亂，這也反映出醫改的必要性。