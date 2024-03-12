【時報記者王逸芯台北報導】三星超人氣A系列再添新兵!三星宣布，Galaxy A55 5G與Galaxy A35 5G兩款新機正式在台上市，搶攻中階智慧機市場，預計於3月25日正式開賣。
三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，憑藉Galaxy A系列的登場，三星確保全球更廣大的消費者，皆能受益於最新的創新技術。今年三星在Galaxy A系列開闢更多的可能性，包括首次在此系列中導入Samsung Knox Vault。
照相功能上，Galaxy A55 5G升級版「超明亮夜幕攝影」無懼黑暗，即使光源不足也能捕捉更清晰、生動的影像。借助先進的AI ISP影像訊號處理器，能輕鬆捕捉絕美夜色。Galaxy A55 5G和Galaxy A35 5G包括光學防手震(OIS)和數位防手震(VDIS)等功能，行進中拍攝亦能維持照片和影片的清晰度。此外，借助Super AMOLED顯示螢幕，使用者能以清晰的FHD解析度觀賞最新節目或瀏覽社群媒體。
值得一提的是，今年三星首次為Galaxy A系列用戶，包括Galaxy A55 5G和Galaxy A35 5G，帶來最具創新性的旗艦安全功能之一－Samsung Knox Vault。其為基於硬體的防篡改解決方案，透過建構與系統主處理器和記憶體相互隔離的安全執行環境，避免遭到基於軟體與硬體的多重攻擊。它能守護裝置內最重要的私人數據，包括螢幕鎖定憑證，例如PIN碼、密碼和解鎖圖形。對於將私人資料加密並儲存於裝置端的用戶金鑰，Samsung Knox Vault亦能發揮滴水不漏的保護作用。
Galaxy A55 5G和Galaxy A35 5G亦以多層防禦級安全平台Samsung Knox作為後盾。其名列全球最深得信賴的安全平台之一，主要是在透過端對端安全硬體、即時威脅偵測與聯防，為重要資料做好安全把關，有效防堵安全漏洞，將Galaxy生態圈的各個層面納入保護傘。
新款Galaxy A系列智慧型手機的登場，展現三星對延長Galaxy裝置安全防護，並使其與時俱進的堅毅決心。其支援四代的Android作業系統與One UI升級，以及長達五年的安全更新，藉由配備最新的Galaxy和Android功能，極致優化裝置的生命週期。
三星Galaxy A55 5G、Galaxy A35 5G預計3月25日起於台灣三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，分別推出雪沙紫、凍檸黃、冰藍莓、蘇打藍4款顏色選擇。容量方面，Galaxy A55 5G提供8GB+128GB、8GB+256GB版本選擇，建議售價分別為14990元、15990元；Galaxy A35 5G則為6GB+128GB、8GB+128GB，建議售價分別為11990元、12990元。
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