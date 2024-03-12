截自上周五（8日）止，今（2024）年以來，17檔台股高息ETF受益人激增46萬8,835人，規模增加1,773.32億元，使得總受益人來到434萬8,863人、總規模1.03兆元，相較於56檔台股ETF總體數字來看，分別占了67％、64％。

進一步觀察，受益人增加最多前五名，分別是00919、00929、00878、0056、00927，規模增加最多部分是00919、00929、0056、00878、00918。

就績效來看，00919以16.58％拔頭籌，其他依序為00730上漲12.05％、00900上漲11.47％、00927上漲11.43％、00915上漲10.05％。

00919經理人謝明志表示，由於美國聯準會（Fed）目前討論並沒有重啟升息這個選項，推估對市場評價將沒有負面影響；台股本波隨美股展開多頭上攻以來，指數已挑戰2萬點大關，均線也維持多頭排列，短期市場熱度的確相對偏高。

時序拉長觀察，台灣在本次AI產業循環中已占到極佳的產業位置，後續將可帶動出口產業進入成長周期，並帶動整體經濟成長動能。資金面也持續呈現寬鬆下，台股2024年仍可望呈現多頭趨勢。

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