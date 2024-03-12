【時報記者林資傑台北報導】公股行庫首件營業行舍都更案，在前後耗時長達10餘年後終告完工。彰銀(2801)位於台北市大同區延平北路一段18號的北門分行，在興建近4年後於2023年竣工，11日正式喬遷回原址隆重開幕，以全新營業風貌提供多樣化的友善金融服務體驗。

彰銀北門分行原行舍於1912年開業，為彰銀在台北設立的首家分行，建築原為3層式騎樓店屋，自日治到光復初期、歷經二戰到戰後時代，見證大稻埕歷史，具相當歷史意義。為因應因應業務擴張需求，彰銀自1949年起陸續增、改建近20次。

考量建物屋齡已逾50年、辦公空間不敷使用，彰銀2010年同意參與欣隆建設提議辦理的都更案、2013年將分行遷至行舍對面營業。惟因事業計畫變更、文化資產審議等議題，遲至2019年底才正式開工動土、並終於在2023年竣工，前後費時達10餘年。

彰銀北門分行都更案基地485坪、取得容積獎勵額度24.27％，改建為地上19層、地下4層的鋼筋混凝土住商大樓，總樓地板坪數逾5800坪。因應國際ESG發展趨勢，規畫設計時便導入基地綠化、保水、能源、水資源回收等環境友善元素，成功取得銀級綠建築標章。

而為兼顧歷史文化保存及環境永續發展，彰銀北門分行新建物將舊址立面意象保存融入於建築外觀設計，象徵人文歷史與時代傳承，營業大廳採用簡潔俐落設計元素，以典雅的灰白大理石紋線條，展現傳統與現代融合。

為落實金融平權，彰銀在北門分行入口處從輪椅使用者視角及需求出發，規畫流暢的服務動線，使其能自在無礙地進入分行，前往申辦各項業務或使用各項服務。自動化服務區設置具容膝空間符合輪椅及視障民眾使用的無障礙ATM，提供真人文字客服服務。

彰銀表示，針對長者及身心障礙者除優先提供收件服務外，並提供適合的信託商品，以保障客戶財產安全。聽語障客戶亦可申請手語現場／視訊翻譯等貼心服務。而北門分行同時也是雙語分行，在實體及虛擬數位通路均有提供外籍人士多元便捷的雙語金融。

彰銀除在友善金融環境軟硬體方面逐步全面提升，照護關懷高齡及金融弱勢服務客戶外，並持續藉由導入金融創新服務，引進及優化各項作業流程，大幅提升作業效率，以實踐綠色金融目標。