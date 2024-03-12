【時報記者林資傑台北報導】公股行庫首件營業行舍都更案，在前後耗時長達10餘年後終告完工。彰銀(2801)位於台北市大同區延平北路一段18號的北門分行，在興建近4年後於2023年竣工，11日正式喬遷回原址隆重開幕，以全新營業風貌提供多樣化的友善金融服務體驗。
彰銀北門分行原行舍於1912年開業，為彰銀在台北設立的首家分行，建築原為3層式騎樓店屋，自日治到光復初期、歷經二戰到戰後時代，見證大稻埕歷史，具相當歷史意義。為因應因應業務擴張需求，彰銀自1949年起陸續增、改建近20次。
考量建物屋齡已逾50年、辦公空間不敷使用，彰銀2010年同意參與欣隆建設提議辦理的都更案、2013年將分行遷至行舍對面營業。惟因事業計畫變更、文化資產審議等議題，遲至2019年底才正式開工動土、並終於在2023年竣工，前後費時達10餘年。
彰銀北門分行都更案基地485坪、取得容積獎勵額度24.27％，改建為地上19層、地下4層的鋼筋混凝土住商大樓，總樓地板坪數逾5800坪。因應國際ESG發展趨勢，規畫設計時便導入基地綠化、保水、能源、水資源回收等環境友善元素，成功取得銀級綠建築標章。
而為兼顧歷史文化保存及環境永續發展，彰銀北門分行新建物將舊址立面意象保存融入於建築外觀設計，象徵人文歷史與時代傳承，營業大廳採用簡潔俐落設計元素，以典雅的灰白大理石紋線條，展現傳統與現代融合。
為落實金融平權，彰銀在北門分行入口處從輪椅使用者視角及需求出發，規畫流暢的服務動線，使其能自在無礙地進入分行，前往申辦各項業務或使用各項服務。自動化服務區設置具容膝空間符合輪椅及視障民眾使用的無障礙ATM，提供真人文字客服服務。
彰銀表示，針對長者及身心障礙者除優先提供收件服務外，並提供適合的信託商品，以保障客戶財產安全。聽語障客戶亦可申請手語現場／視訊翻譯等貼心服務。而北門分行同時也是雙語分行，在實體及虛擬數位通路均有提供外籍人士多元便捷的雙語金融。
彰銀除在友善金融環境軟硬體方面逐步全面提升，照護關懷高齡及金融弱勢服務客戶外，並持續藉由導入金融創新服務，引進及優化各項作業流程，大幅提升作業效率，以實踐綠色金融目標。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：