【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博社報導，有一檔加碼壓寶輝達（Nvidia）的ETF正吸引越來越多AI多頭蜂擁而至，其交易量和流入金額雙雙創下歷來新高。
報導指出，GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF的單日報酬率比輝達單日漲幅高出1倍，自2022年底推出以來，其規模已經擴大至14億美元。
上周五當輝達股價重挫近6%時，該基金的交易量創下歷史紀錄，成交值突破20億美元。與此同時，該基金當天淨流入金額達到1.02億美元，亦創歷史新高，可能是投資人押注短線上，半導體類股將反彈回升。
繼上周新增資本創下2.52億美元的新高記錄後，GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF在周一創下第二大交易量，儘管輝達這檔華爾街AI寵兒延續上周五的跌勢。
周一輝達下跌2%，收在857.74美元。
JonesTrading的ETF部門主管Dave Lutz表示，就交易量來看，該檔ETF的活動是散戶情緒與活動的關鍵指標。另一方面，根據Markit Securities，空頭佔該基金已發行股的比例很低，僅達1.5%。
今年以來這檔ETF的報酬率為156%，在美國ETF市場排名第二，僅次於績效冠軍、規模達2.69億美元的T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF今年來上漲約179%。
美國2月消費者通膨報告將於周二發布，輝達這波漲勢的續航力勢必面臨考驗。
雖然輝達股價連跌了兩天，但今年以來仍然上漲逾70%。
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