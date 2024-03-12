【時報記者張漢綺台北報導】雙鴻(3324)今年前2月合併營收為20.12億元，年增5.19%，美系外資最新報告看好雙鴻前景，給予「建議買進」評等，目標價800元，激勵雙鴻今天盤中股價漲停，再創掛牌新高價。
雙鴻2023年合併營收為127.13億元，年減8.26%，營業毛利為30.05億元，年增10.38%，合併毛利率為23.64%，年增3.99個百分點，營業淨利為13.76億元，年增17.3%，營業淨利率為10.83%，年增2.36個百分點，稅後盈餘為12.32億元，年減2.51%，每股盈餘為14.28元。
雙鴻前2月合併營收為20.12億元，年增5.19%，展望第1季，雙鴻表示，維持第1季將較去年第4季持平或略減。
美系外資最新報告指出，雙鴻是領先散熱解決方案供應商，跨足伺服器散熱，亦投資開發液冷產品超過10年，讓公司成為AI伺服器散熱升級主要受惠者，我們預期2023年到2025年每股盈餘複合年成長率約50%，給予「建議買進」評等，目標價800元。
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