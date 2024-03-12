近期00939、00940太夯，很多投資人卻沒留意，跌破發行價的00900（富邦特選高股息30）悄悄回來了！該檔去年10月跌至10元以下，近期卻出現旱地拔蔥之勢股價創新高。有網友表示「擺了2年多終於回本，該出還是該保留？」其他網友回應，若2年前申購50張，現在至少賺12萬，買這檔的人應該沒有賠錢的。
00900掛牌時間是在2021年的12月22日，當時大盤指數落在萬七、萬八，後來如大家所知，連續發生了俄烏戰爭、通膨及升息等種種利空，00900開始直線下跌，只能說生不逢時。截至目前，00900基金規模373億元，在台股ETF規模當中名列第9，受益人數超過22萬人。
隨著經濟反轉，今年股市飆漲，00900漲勢更是凶猛，從去年10月在10元以下，歷經5個月走揚、漲幅已將近6成，上周四回到發行價15元，今（3/12）股價再創歷史新高，最高漲至15.73元，漲幅超過2.6%。
原PO在「股市爆料同學會」表示，等了2年多，00900終於回到成本價15.3，想問現在應該不應該出掉？
有網友認為，如果是當初15元申購買入，2022年總共配息1.2+0.15元，2023配息0.12+0.17+0.61+0.22元，成本應該降至12.7元，現在是處在獲利的狀態；另有網友推算，放了2年股息領了2塊多，若兩年前申購買50張，現在至少賺12萬；100張賺25萬，買這檔的人應該沒有人會賠錢。
也有網友認為，「大戶持股提升、散戶下降，今年績效不差」、「如果是我我會留」。不過也有網友持反對意見，「我成本15.3，比起其他高股息我會轉換跑道」、「等了兩年填息完成，不懂為什麼這樣的高股息還會考慮要不要留」。
專家指出，從過去經驗來看，00900在空頭時並不抗跌，加上換股頻繁，會增加周轉的費用，但若遇到大多頭，00900有機會漲得比別人更兇；不過值得留意的是，00900配息有高低起伏，想要穩定現金流的人並不適合這檔。
00900目前基金規模373億、受益人22萬人，前十大成分股分別為：
長榮：權重6.7347%
漢唐：權重6.1026%
鈊象：權重5.6522%
聯發科：權重5.433%
台積電：權重5.1389%
中美晶：權重4.7856%
聯詠：權重4.7732%
中信金：權重4.6423%
瑞儀：權重4.5867%
鴻海：權重4.5204%
免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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