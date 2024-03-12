【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】經過前一個交易日盤中一度重挫高達千點的日經指數，12日開低後續跌，最低來到38,271.38點，早盤結束時暫收38,586.92點，跌233.57點或0.6%。東證收2,633.23點，也跌33.6點或1.26%。

個股中，東京威力科創跌1.6%，軟銀跌1%左右。豐田汽車跌1.5%，因日圓走勢強勁。航運股也下跌居多，商船三井跌0.56%，日本郵船跌1.26%，川崎汽船也跌0.24%。

分析師表示，市場傳出在結束負利率政策後，日本央行將不再購買日股ETF。因此，部分交易員已經有動作，趁日本央行下周例會之前，趕緊先調節手中持股。

日本央行表示，2月躉售物價年增0.6%，漲幅比預估值以及1月都要大，表示廠商生產成本增加，有可能轉嫁給民眾並引發通貨膨脹，手頭吃緊的家庭進而不敢消費。