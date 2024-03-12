AI狂潮席捲全球，美、日、台等主要股市紛紛改寫新天價，多頭陣營氣勢如虹，台股在上周在台積電（2330）攻上796元帶動之下，也寫下史無前例的20,065點輝煌紀錄，卻在昨（11）日驚見獲利了結賣壓，該減碼、落袋為安嗎？

台股能自盤中突破2萬點，主要還是被美股拉上來，一旦美股轉弱，台股恐難逃一劫；上周外資買超967億元、投信買超159億元，昨日外資反手倒貨87億元，惟本土法人包括投信、自營商仍力挺台股，分別買超26.55億元、26.82億元。

元富投顧總經理鄭文賢認為，19,200點將成重要多空位置，未跌破前都是強勢，指數仍在多頭架構，短線新台幣走勢和外資加碼力道，應該是本波指數的重要觀察，台股短線上上下下，但指數中期仍看好，持續盤堅看法不變。

00878、0056、00929、00919等4檔規模千億等級的高股息ETF，其主要成分股AI比重超過30％，在ETF買盤持續簇擁，加上外資回補台積電，台股即便漲多拉回，短線也有機會再漲，指數恐維持高檔震盪格局。

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