【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股12日表現不錯，在電池族群拉抬下，指數開高震盪走高，目前在2,672.74點，漲12.9點或0.48%。另外，韓元則走貶。
韓國政府統計，外資在2月份已經連4個月買超韓股，金額為7.37兆韓元或56.2億美元，超過1月買超3.14兆韓元的兩倍。同時，計算到2月底，外資手中持有的韓股相當於762兆韓元，佔韓股市值28.1%。其中，以英國投資者最捧場，美國居後。
根據調研單位Counterpoint Research的數據，從開始販售的1月底至2月17日之間，三星智慧新手機Galaxy S24在全球銷售量，若跟去年同期Galaxy S23相比要成長8%，同時，在韓國的業績更是大增22%。
受到激勵的三星電子，股價一度漲0.55%，不過，SK海力士卻跌0.84%。至於電池業者方面，LG Energy Solution大漲3.62%，三星SDI更是飆升6.53%。韓元兌一美元在1312.55價位附近，韓元貶值2.25元。
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