【時報記者莊丙農台北報導】汽車零組件陸續公布2023年財報及2月營收，由於去年第4季到今年第1季旺季延續，營運繳出亮麗成績，東陽(1319)、帝寶(6605)、瑞利(1512)、耿鼎(1524)攻上漲停，堤維西(1522)稍早漲至8％。
東陽2023年稅後淨利30.19億元，年增40.35％，每股盈餘5.1元，創史上獲利新高，擬配發每股現金股息4元，配息率高於往年。而今年前2月合併營收38.93億元，年增14％，創6年同期累計新高，其中，1月稅前盈餘5.5億元，每股稅前盈餘0.91元，為單月稅前獲利最高水準，旺季表現不俗。
今年將持續受惠美國State Farm擴大副廠件賠付效益，加以歐洲、中南美洲對於汽車零部件需求提升，法人估計東陽AM產品營收呈現雙位數成長；大陸OEM營收由於主要客戶一汽集團成長率將優於中汽協預估，電動車產能持續開出，預計OEM今年（含轉投資）營收年增5％。2025年則因基期提升，法人預估全年營收年增5-8％，也看好毛利率的提升。
耿鼎去年11月營收創史上新高，2023年營收26.98億元，是12年來新高，由於毛利率提升，全年稅後淨利3.52億元，創史上新高，每股盈餘2.13元。亦配發1.3元現金股息，股利政策也是19年來新高。
耿鼎具備自行開模的能力，不斷有新模具的開發，持續提高市占率，去年2023年12月在CAPA的鈑金件認証數超過1200件，居業界前段水準。今年前2月營收年增率高達33.3％，接下來仍將受惠State Farm效益，加上台幣貶值因素，營運展望樂觀。
帝寶去年營收達到185.36億元，連續第3年創史上新高，前3季稅後淨利17.33億元，接近2022年的18億元，每股盈餘已經賺到一個資本額，2023年全年獲利可望創下新高。
帝寶近兩年營運明顯轉佳，主要公司產品的價值性越來越高，新產品的功能性越來越複雜，AM或是OE價值性都是往上攀升，客戶接受度高。公司今年前2月營收年增2.6％，AM跟OE的訂單能見度都達4個月以上，產能利用率達8成以上。公司也前進東南亞擴產，其中，泰國廠第一期正式動工，兩年後投產AM與OEM車燈。
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